وزارة العمل تنفي أية استثناءات من القرار الوزاري حول إحالات التقاعد

نفت وزارة العمل ما يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية باستثناء وزير العمل، شركة مياه اليرموك من قرار مجلس الوزراء، المتضمن إحالة من أتم 30 عاماً في الخدمة على التقاعد.

وقالت الناطق الإعلامي باسم الوزارة، غيداء العواملة، إن استثناء أي موظف من قرار مجلس الوزراء ليس من صلاحيات أي وزير، وإن العاملين في المؤسسات العامة والخاصة الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته لا علاقة لهم بقرار مجلس الوزراء المتضمن إنهاء خدمات الموظفين الذين تزيد خدمتهم عن 30 عاماً من قرار التقاعد.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء ينطبق على الموظفين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ فقط، وأن العاملين الذين ينطبق عليهم أحكام قانون العمل حدد لهم القانون جميع الحالات التي يتم بها إنهاء عقد العمل، وفق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي النافذين.

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