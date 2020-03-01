هلّ اذار شهر المطر والنوار.. انخفاض درجة الحرارة وأمطار متفرقة اليوم

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تثير الغبار أحيانا في مناطق البادية.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتناقص كميات الغيوم عند ساعات المساء والليل، وتضعف فرصة هطول المطر، وتسود أجواء أكثر برودة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا غدا، لتصبح الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 9 – 5، وفي مرتفعات الشراة من 9 – 2، وفي مناطق البادية من 16 – 4، وفي مناطق السهول من 13 – 6، وفي الأغوار الشمالية من 20 – 8، والأغوار الجنوبية 23 – 12، والبحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة من 21 إلى 11 درجة مئوية.

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