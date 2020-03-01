الرزاز: علاقاتنا مع إسرائيل في أدنى مستوياتها، ولكن العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة عميقة وتاريخية واستراتيجية
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جرينتش+2 10:18
مصدر عسكري سوري: الطيران الحربي التركي أسقط طائرتين سوريتين

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