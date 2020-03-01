أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الأحد، أن الطيران الحربي التركي أسقط طائرتين سوريتين في منقطة إدلب.

مصدر عسكري سوري: الطيران الحربي التركي أسقط طائرتين سوريتين (فيديو)رويترز: الجيش التركي يستهدف مطار النيرب العسكري السوري في حلب

وأضاف المصدر أنه “في تمام الساعة 13:25 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب، قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية، وقفز الطيارون بالمظلات بسلام”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أفادت في وقت سابق بأن قوات الجيش التركي استهدفت الطائرتين في المنطقة المذكورة.. لعن ااه اردوغان وعصابات جيشه،