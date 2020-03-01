عدد جديد.. طلقة تنوير68 / المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر عدد 1 آذار 2020 من طلقة تنوير68 / المجلة الثقافية للائحة القومي العربي،متضمنا ما يلي..
– اختراق الوعي .. معركة غير متكافئة تحتاج إعادة تقييم/ كريمة الروبي
– مواجهة الجيل الرابع من الحروب تتطلب مقاومة من الجيل الخامس/ عبدالناصر بدروشي
– كيف تلقى المغاربة قيام الجمهورية العربية المتحدة؟/ إبراهيم حرشاوي
– قراءة في كتاب “حوار حول الأمة والقومية والوحدة” لناجي علوش/ إبراهيم علوش
– الصفحة الثقافية: محطات مضيئة من تاريخ الأردن المقاوم/ طالب جميل
– قصيدة العدد: حتامَ تغفل/ جميل صدقي الزهاوي (قصيدة عن ظلم العثمانيين)
– كاريكاتور العدد: أردوغان يتلقى درساً في الشمال السوري
لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/02/TT68.pdf