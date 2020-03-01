رغم نفي موسكو ودمشق..”عباقرة” المسلحين ظنوا أنهم أسقطوا مقاتلة سورية فتبين أنها مُسيرة تركية/ فيديو

تجمع مسلحون مدعومون من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة اليوم الاحد، ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز “سو 23”.

وقد نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

كما وصفت وزارة الدفاع الروسية بالكاذبة التقارير التي زعمت إسقاط طائرة من طراز “سو-24” تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في سماء إدلب السورية اليوم الأحد.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة قولها، إن “المعلومات التي تستند إلى مواقع إلكترونية للمسلحين وتزعم إسقاط طائرة من طراز سو-24 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بنظام دفاع جوي محمول في أجواء منطقة إدلب لخفض التصعيد، هي أخبار كاذبة”.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الحربية الروسية في سوريا تنفذ مهامها كالمعتاد.

وقد تزامن ذلك مع إعلان الجيش السوري، إغلاق الأجواء شمال البلاد أمام حركة الطيران بالكامل.

إسقاط طائرة مسيرة فوق إدلب

نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.https://t.co/A2iwRRhaN4#فيديو #تركيا #سوريا pic.twitter.com/YawqYw4PJL — RT Arabic (@RTarabic) March 1, 2020

ظنوا أنهم أسقطوا مقاتلة سورية فتبين أنها تركية

تجمع مسلحون مدعومون من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز سو 23https://t.co/cyePdHheje#فيديو #تركيا #سوريا #video pic.twitter.com/QSwxIoZwYz — RT Arabic (@RTarabic) March 1, 2020