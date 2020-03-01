ردا على ليبرمان.. نتنياهو ينفي قيامه بطمأنة الاردن حول عدم ضم الغور

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مساء امس السبت، أقوال رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان بأن نتنياهو بعث برسالة طمأنة إلى الملك عبد الله بأنه لن يضم أي منطقة للسيادة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في مقابلة له مع القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي: “إنها كذبة مثالية، يستطيع ليبرمان أن يقول ما يريد. فهو الشخص الذي سلم الحقائب النقدية لحماس. وبما أنني مسؤول عن الأمن، فإنني أقرر كل شيء وأتحمل مسؤوليته”.

وكان ليبرمان قد قال، اثناء استضافته في الحدث الثقافي من يوم امس السبت الذي أقيم في مدينة حولون: “اتضح قبل أيام قليلة أنه إلى جانب كل حكايات ضم غور الأردن، بعث نتنياهو برسالة طمأنة إلى الملك عبد الله يقول فيها ’لا تقلق، إنها مجرد انتخابات، ولن يكون هناك ضم”. وقال ليبرمان إنه علم ذلك من مصدر موثوق.

وانتقل ليبرمان للحديث عما اعتبره صفقة بين نتنياهو وبين رئيس تحالف “العمل – جيشر – ميرتس”، عمير بيرتس فقال: “في الأيام الأخيرة، تم إبرام صفقة بين نتنياهو وعمير بيريتس فيما يخص منصب رئيس الدولة. لا يهتم حزب العمل برئيسه، انما الاهتمام الآن على رئاسة الدولة فقط. يحتاج نتنياهو هذا ليواجه يسرائيل بيتينو، ولكي يقضي على تطلعات ادلشتاين نحو رئاسة الدولة”.

واضاف ليبرمان: “لن ننضم إلى أي حكومة يرأسها نتنياهو. هناك أمران مهمان بالنسبة لإسرائيل – تشكيل حكومة، والقيام بذلك دون نتنياهو. في الليكود، مرحب بانضمامهم لحكومة بدون نتنياهو”.

من ناحيته أصدر حزب “الليكود” بيانًا قال فيه: “إن ما ورد على لسان ليبرمان كذبة كاملة لا أساس لها من الصحة. فقط نتنياهو سيطبق السيادة الاسرائيلية في الوقت الذي يدعم ليبرمان القائمة العربية المشتركة. أكاذيب ليبرمان الفاضحة تخطت كل المعايير”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة