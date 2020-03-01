"يني شفق" التركية: اردوغان يعتزم شن حرب شاملة تستهدف "مواقع النظام" بسائر المدن السورية، وليس في إدلب فقط
أهم العناوين
جرينتش+2 11:23
حزب تركي يرى أن أردوغان وقع في الفخ بسوريا بتشجيع امريكي واسرائيلي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني