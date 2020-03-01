الرزاز: علاقاتنا مع إسرائيل في أدنى مستوياتها، ولكن العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة عميقة وتاريخية واستراتيجية
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جرينتش+2 10:17
الآلاف يشيعون في بيروت 5 شهداء من حزب الله قتلتهم تركيا في سوريا نيابة عن اسرائيل / فيديو

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