إحباط محاولين لتهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة لاحدى دول الجوار

أحبطت كوادر من إدارة مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك العامة في مركز حدود جابر، محاولة تهريب 320 الف حبة مخدرة إلى إحدى دول الجوار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الأحد، إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والجمارك في مركز حدود جابر اشتبهوا بإحدى مركبات الشحن المحملة بالخضار والفواكه القادمة إلى المملكة لتتابع مسيرها إلى إحدى دول الجوار حيث جرى ضبط سائقها وشكلت لجنة مشتركة لتفتيشها.

وأضاف أنه بتفتيش حمولة مركبة الشحن تبين اخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية أُعدت داخل الأرضيات الخشبية (الطبليات )، وقدرت الكمية بـ 320 الف حبة مخدرة، وتبين من خلال التحقيقات أن السائق كان ينوي تهريبها إلى إحدى دول الجوار.

وفي ذات السياق، تمكن العاملون في ادارة مكافحة المخدرات فرع العقبة بعد متابعة معلومات وردت إليهم حول قيام شخص بتجهيز كمية من المواد المخدرة واخفائها داخل مركبة تحمل لوحة أرقام لدولة عربيةن من إلقاء القبض عليه وضبط المركبة التي عثر داخل إحدى اجزائها الميكانيكية على 20 ألف حبة مخدرة، تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار.