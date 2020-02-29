21 حالة حجر جديدة.. استئجار فندق لنقل المحجور عليهم من مستشفى العزل بالبشير

قال وزير الصحة، سعد جابر، اليوم السبت، إنه سيتم استئجار فندق يتسع لـ 75 شخصا، لنقل المحجور عليهم كافة في مستشفى العزل التابع لمستشفيات البشير إلى الفندق.

وأضاف الوزير لـقناة “المملكة”، “سيتم استئجار أحد الفنادق يتسع لـ 75 شخصا للحجر الصحي … سيتم تحويل كافة الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي في مستشفيات البشير إلى الفندق”.

ولفت إلى أنه “سيتم استئجار فندق ثان في محيط مستشفى الأمير حمزة لغايات الحجر الصحي”.

“الفندق معزول بشكل كامل ويتوفر فيه فريق طبي، وسيقدم به 3 وجبات طعام على حساب وزارة الصحة”، بحسب الوزير.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل 5 أشخاص جدد إلى الحجر الصحي في الفندق، بعد أن وصلوا من إيطاليا، إلى مطار الملكة علياء.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة، إن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، والتي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد 36 حالة من ضمنها 21 حالة حجر جديدة منذ الجمعة.

وبلغ العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 200 حالة.

وأكدت الوزارة عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن.

منطقة عزل في مطار الملكة علياء

وقال وزير الصحة ايضا إنه قد تم توفير منطقة عزل مناسبة في مطار الملكة علياء الدولي للمسافرين في فترة الانتظار (ترانزيت) بشكل يراعي ظروف الإقامة والخدمات المقدمة لهم لحين مغادرتهم البلاد.

وبين جابر أن الوزارة خصصت إقامة جديدة للأشخاص المحجور عليهم ضمن أعلى مستويات الرقابة الصحية والإقامة بما يشمل الراحة للحالات التي تم الاشتباه بها وكذلك القادمين من الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا والتي تم تحديدها سابقا، ليقضوا فترة قصيرة بهدف الاطمئنان على صحتهم من أي إصابة وخلوهم من أي مرض، على أن ترافقهم فرق متخصصة.

وبالنسبة للمسافرين الذين تتطلب رحلاتهم الانتظار (الترانزيت)، تم التنسيق مع الجهات المعنية بتحويل تلك الحالات التي يظهر عليها أعراض ارتفاع درجات الحرارة أو أعراض أخرى للمرض بتخصيص مكان لإقامتهم في مبنى مستقل ومناسب ضمن الشروط الصحية، والإقامة ضمن مبنى مخصص داخل حرم المطار.

وسيكون المبنى مجهزا بكامل التجهيزات الطبية وضمن مستويات الحجر الصحي المعمول بها دوليا بالإضافة إلى توفير سبل الراحة، حتى مغادرتهم المطار.

الوزير كان في مطار الملكة علياء الدولي للاطلاع على الإجراءات الأمنية والوقائية والعلاجية التي تقدمها كوادر الجهاز الأمني والطبي على حد سواء في استقبال القادمين إلى المملكة، لمنع دخول فيروس كورونا المستجد.

وبين جابر خلال جولته استعداد الفريق الطبي في اتخاذ إجراءات الفحص الطبي الدقيق والرقابة على جميع الزوار لحظة قدومهم إلى الأردن.

وأكد جابر توفر جميع الإمكانيات الطبية في مطار الملكة علياء الدولي من مستلزمات طبية وتوفير الفحوصات اللازمة وكماماتN95 للطاقم الطبي، وأي حالة قد يظهر عليها ارتفاع لدرجات الحرارة أو الاشتباه بها.