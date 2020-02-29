وزارة العمل تعلن عن توفر فرص عمل فنيي سيارات بدولة الإمارات

اعلنت وزارة العمل عن توفر عدد من فرص العمل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في شركة “تيكنولوجيكا” لقطاع السيارات.

وافادت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، بأن الوظائف المتوفرة تشمل، “فنيو سيارات” ولا تشترط الخبرة، وبراتب 2000 درهم قابل للزيادة، مع تأمين السكن والمواصلات ووجبة طعام خلال ساعات العمل وتذاكر السفر، على ان يكون العمر بين 22-27 سنة .

ودعت الوزارة، الباحثين عن عمل والراغبين بالتقدم لهذه الوظائف، الدخول والتسجيل على موقع المنصة الوطنية للتشغيل sajjil.gov.jo.

وسيتم عقد مقابلات وظيفية يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، من العاشرة صباحا، ولغاية الثالثة عصرا، في مديرية تشغيل عمان الاولى، العبدلي قرب وزارة التربية والتعليم.

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