كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي تؤثر على المملكة اليوم وغدا

تتأثر المملكة اليوم تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز الى الجنوب من تركيا، لذا تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة، وتهطل أمطار متفرقة بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن تكون الهطولات خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة أحيانا خاصة في شمال ووسط المملكة، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها ما بين ( 50 الى60) كم /ساعة وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر.

ويطرأ غدا الأحد انخفاض آخر طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر خلال ساعات النهار في المناطق الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتدريجيا ومع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية، وتخف سرعتها تدريجيا خلال ساعات الليل.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الاثنين لتصبح الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 5، وفي المرتفعات الشمالية من 10 – 3، وفي مرتفعات الشراة من 12 – 2، وفي مناطق البادية 17 – 5، وفي السهول من 15 – 5، وفي الأغوار الشمالية من 20 – 7، وفي الأغوار الجنوبية من 22 – 11، وفي البحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة من 22 إلى 10 درجات مئوية.