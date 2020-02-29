تخفيض ملحوظ في أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الاحد

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم السبت، تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلساً، وبنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا، والديزل بمقدار 50 فلسا والكاز بمقدار 40 فلساً، للشهر المقبل.

اللجنة استعرضت الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط/فبراير ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر شباط/فبراير.

ووفق البيان انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر آذار/مارس بمقدار 30 فلسا ليصبح 745 فلس/لتر بدلاً من 775 فلس/لتر، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 965 فلس/لتر بدلا من 1000 فلس/لتر، وانخفض سعر الديزل بمقدار 50 فلس/لتر ليصبح 555 فلس/لتر بدلا من 605 فلس/لتر ، وكذلك انخفض سعر الكاز بمقدار 40 فلس/لتر ليصبح 555 فلس/لتر بدلا من 595 فلس/لتر.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت انخفض من 63.8 دولارا للبرميل لشهر كانون الثاني/يناير الماضي إلى 55.4 دولارا للبرميل في شهر شباط/فبراير.

وقررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.