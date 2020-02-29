اغلاق المدارس والجامعات ودور الحضانة بلبنان لمدة اسبوع بسبب الكورونا

قررت الحكومة اللبنانية، اغلاق المدارس والجامعات ودور الحضانة، ابتداء من اليوم السبت ولمدة أسبوع، كإجراء احترازي، بعد ارتفاع عدد الاصابات المسجلة في لبنان بفيروس كورونا الى أربعة.

وأعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن في بيان صحفي اليوم، إغلاق دور الحضانة ابتداء من صباح اليوم السبت وحتى مساء الأحد 8 آذار المقبل.

من جهته، دعا وزير التربية اللبناني طارق المجذوب، جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات، إلى الإغلاق ابتداء من صباح اليوم وحتى مساء الاحد 8 اذار، على ان تتابع بعدها المستجدات الصحية الطارئة.

كما اعلن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب، تعليق الامتحانات والدروس في كل الكليات والفروع في الفترة ذاتها، اما الجامعة الأميركية في بيروت، فقد أعلنت اجراء الامتحانات المقررة اليوم في موعدها، مشيرةً إلى أنّ قرارها اتخذ بعد استشارة خبراء في مجال الأمراض المعدية.

وباشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية في لبنان حملة لتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس” كورونا” ورصد حالاته المحتملة في تجمّعات النازحين السوريين في لبنان، سيما في منطقة البقاع.

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