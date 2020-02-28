نيللى كريم تواصل تصوير مشاهدها في «100 وش» للحاق بالموسم الرمضاني

باشرت النجمة المصرية المحبوبة نيللى كريم أمس مشاهدها فى مسلسل بـ”100 وش” فى منطقة الزمالك، حيث من المقرر أن تخوض نيللى الماراثون الرمضانى بعد غياب العام الماضى.

وتجسد نيللى دور نصابة شعبية فى المسلسل حيث تقوم بالنصب على عدة اشخاص بمساعدة آسر ياسمين،

هذا العمل من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه فى رمضان 2020.

وكان عرض مسلسل “100 وش قد ” تأجل من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وارجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد 3 سنوات من الغياب حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم “يوم للستات” تأليف هناء عطية وشارك فى بطولته الهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم “واحد صفر” تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل “ذات” أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و”سجن النسا” عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسولى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.