دخّن عليها تنجلي.. هل يشكل التبغ علاجًا لـ«فيروس كورونا»؟

بعد مقتل 33 عسكرياً تركياً.. وزارة الدفاع الروسية تؤكد انهم تعرضوا للقصف في إدلب لانهم كانوا ضمن صفوف الإرهابيين
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