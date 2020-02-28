جنون تركي.. مستشار أردوغان يتوعد روسيا “بانتقام رهيب” لدعمها سوريا

توعد مسعود حقي، مستشار الرئيس التركي، روسيا بانتقام رهيب وباحتمال نشوب صدام قاس بينها وبين تركيا بسوريا، وذكّرها بالحروب الماضية بينهما وبأن بلاده مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة معها.

ووفقا لـ Regnum أعلن حقي في بث مباشر على أثير تلفزيون A Haber: “أن تركيا قاتلت روسيا 16 مرة في التاريخ، وكانت مستعدة لدخول الحرب مرة أخرى. وذلك تعليقا على الغارة الجوية للقوات السورية على مواقع المتشددين في محافظة إدلب في سوريا، والتي قتل فيها 33 عنصرا من القوات التركية وجرح 32 آخرون.

وأكد حقي أن انتقام تركيا لهؤلاء سيكون “رهيبا”!.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون في إدلب، مضيفة أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي في سوريا، لم تتواجد هناك وحدات، ولم يكن مفترضا أن تتواجد أي وحدات تركية في منطقة القصف.

بعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تعتبر جميع الوحدات التابعة للجيش السوري أهدافا معادية حسبما صرح السكرتير الصحفي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك.