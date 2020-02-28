بعد مقتل 33 عسكرياً تركياً.. وزارة الدفاع الروسية تؤكد انهم تعرضوا للقصف في إدلب لانهم كانوا ضمن صفوف الإرهابيين
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جرينتش+2 08:33
جراء حماقة اردوغان في ادلب.. تركيا تحظر البيع على المكشوف للأسهم والليرة تتراجع لأدنى مستوى منذ 17 شهرا

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