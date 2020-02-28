المعارضة السورية “الخائنة” تعزي تركيا في “استشهاد” جنودها الغزاة بإدلب

أنقرة / الأناضول

قدمت الحكومة السورية المؤقتة والمجلس التركماني السوري، تعازيهما في استشهاد الجنود الأتراك بإدلب في قصف للنظام السوري.

وأعرب بيان صادر الجمعة عن الحكومة المؤقتة السورية عن وقوفهم إلى جانب تركيا، مقدمين تعازيهم للشعب والجيش التركيين.

وأشار البيان إلى أن استهداف الجنود الأتراك بشكل مباشر، سيغلق باب الحل السياسي.

من جانبه، شدّد المجلس التركماني السوري على رابطة الأخوة مع الشعب التركي، مؤكدا في بيانه على وقوفه بكل وحداته العسكرية على الأرض وكل قدراته، إلى جانب تركيا.

وفي وقت سابق الجمعة، قال والي هطاي التركية، رحمي دوغان، إن 33 جنديا ارتقوا شهداء إثر هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، الخميس، فضلًا عن 32 مصاباً.

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