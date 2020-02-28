اجواء لطيفة ومشمسة اليوم ومنخفض جوي ضعيف غدا

تكون الأجواء اليوم الجمعة مشمسة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، فان الأجواء تكون باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم غد السبت بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي؛ بحيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات متفرقة من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم الاحد باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في المناطق الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، ومع ساعات المساء والليل تتناقص كميات الغيوم وتضعف سرعة الرياح .

ويطرأارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الاثنين، وتكون الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19- 8 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 20 – 9، وفي المناطق الجنوبية 18 – 8 وفي المناطق الوسطى 18 – 7 وفي العقبة 26 – 15 درجة.

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