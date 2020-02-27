مقتل جنديين تركيين بسوريا والبنتاغون يشيد بدور اردوغان في التصدي لروسيا ويعتبرة بالغ الأهمية

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن اثنين من جنودها قتلا في غارة جوية بإدلب، شمال سوريا.

وأضافت الدفاع التركية أن اثنين من الجيش التركي أصيبا في الغارة ذاتها، مؤكدة أن قواتها ضربت على الفور أهدافا للقوات السورية في المنطقة.

وأشارت الوزارة التركية في بيان على “تويتر”، إلى أن العملية العسكرية ضد الأهداف السورية مستمرة.

وزعمت الدفاع التركية إن “الجيش التركي تمكن من تحييد وإصابة 114 عنصرا من القوات الحكومية السورية، والسيطرة على 3 دبابات، وتدمير عدد من الآليات من بينها دبابات وقاذفات صواريخ تابعة للجيش”.

وعلى هذا الصعيد،أشاد قائد قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال تود وولترز، بدور تركيا في “التصدي” لروسيا، داعيا إلى التعاون بين واشنطن وأنقرة في هذا المسار.

وجاء في نص خطاب ينتظر أن يلقيه وولترز أمام لجنة لشؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن “دور تركيا مهم جوهريا في التصدي لروسيا”. وأضاف أن كلا من موسكو وأنقرة “تنظران إلى منطقة البحر الأسود كمجال نفوذ طبيعي لهما، ولا يزال النزاع بينهما مستمرا في ليبيا كما أنهما تتصادمان بصورة مباشرة في إدلب”.

وأضاف الجنرال الأمريكي أن المصالح طويلة الأمد لكل من الولايات المتحدة وتركيا ستصبحان على أحسن وجه “عبر مواصلة عملهما المشترك على تحسين التعاون ضد روسيا، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن إطار الناتو”.

وفي وقت سابق، أعلن العسكريون الروس عن تقديم المدفعية التركية غطاء للمسلحين أثناء هجومهم على مواقع القوات الحكومية السورية في ريف إدلب. ووجهت قاذفات “سو-24” الروسية ضربات على المسلحين، ما مكن الجيش السوري من صد الهجمات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت تضامنها الكامل مع موقف تركيا إزاء الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تمت إنشاؤها، في العام 2017، بناء على قرار مجموعة “استانا” (روسيا، تركيا، إيران). وأكدت أنقرة أنها لن تتسامح مع تقدم القوات الحكومية السورية إلى عمق منطقة إدلب، متهمة دمشق باستهداف المدنيين وإحداث أزمة إنسانية.

وأكدت موسكو أكثر من مرة أن الجيش السوري بدأ عملياته ضد المسلحين في إدلب ردا على استفزازات مستمرة من جانبهم، مشيرة إلى أن تركيا لم تنفذ عددا من التزاماتها بموجب الاتفاق حول منطقة إدلب، لا سيما المتعلقة بفصل مجموعات المعارضة السورية المسلحة المتموضعة هناك، عن الجماعات الإرهابيين المنضوية تحت لواء “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقا).

المصدر: نوفوستي