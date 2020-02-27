دبابة سورية باسلة تطارد مدرعة تركية مذعورة في ريف إدلب/ فيديو

نشر نشطاء شريط فيديو مصور من الجو، يظهر مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب.
وتقول مصادر إعلامية إن الدبابة تابعة للجيش السوري، روسية الصنع، بينما تتبع المدرعة للمسلحين في إدلب وهي من صناعة تركية.
شكراً للمناسبات الناصرية التي تثير اشواقي للكتابة، وتفتح شهيتي على معاودة التعامل مع الاقلام والاورا... إقرأ المقال
نشر نشطاء شريط فيديو مصور من الجو، يظهر مطاردة هوليودية بين دبابة سورية ومدرعة تركية في ريف إدلب.
وتقول مصادر إعلامية إن الدبابة تابعة للجيش السوري، روسية الصنع، بينما تتبع المدرعة للمسلحين في إدلب وهي من صناعة تركية.
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