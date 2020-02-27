السعودية تعلق الدخول لأراضيها لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بسبب "كورونا".. فماذا عن موسم الحج المقبل؟؟
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دبابة سورية باسلة تطارد مدرعة تركية مذعورة في ريف إدلب/ فيديو

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