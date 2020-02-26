وفاة وثلاث اصابات اثر حادث تدهور على الطريق الصحراوي

توفي شخص واصيب ثلاثة آخرون اثر حادث تدهور مركبة وقع اليوم الاربعاء في منقطة ضبعة على الطريق الصحراوي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني مأدبا تعاملت مع الحادث، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتم نقلهم والمتوفي إلى مستشفى النديم الحكومي، ووصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة