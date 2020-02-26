هلّت انفاس الربيع.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء لطيفة ليومين

ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم مع أجواء باردة وغائمة جزئيا في شمال ووسط المملكة.

وأفاد تقرير دائرة الأرصاد الجوية بأن الفرصة تبقى مهيأة صباحا لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، فيما تكون الأجواء ليلا أكثر برودة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

ويطرأ غدا الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تظهر تدريجيا كميات من الغيوم المنخفضة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 5، وفي المرتفعات الشمالية من 10- 3، وفي مرتفعات الشراة من 8 – 1، وفي مناطق البادية 16 – 7، في مناطق السهول من 15 – 6، وفي الأغوار الشمالية من 21 – 8، والأغوار الجنوبية من 22 – 12، والبحر الميت من 21 – 11، وفي خليج العقبة من 19 إلى 10 درجة مئوية.