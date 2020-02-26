الجيش السوري يسيطر على عدة بلدات وقرى وتلال حاكمة في ريف إدلب الجنوبي ويكبد الإرهابيين خسائر فادحة/ فيديو
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حقيقة ام دعاية.. الدول الخليجية تتنادى لغرض الاستثمار في الأردن

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