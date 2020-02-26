اتساع تفشي فيروس كورونا ومنظمة الصحة العالمية تحذر من غياب الاستعداد العالمي لمواجهته/ فيديو

الجيش السوري يسيطر على عدة بلدات وقرى وتلال حاكمة في ريف إدلب الجنوبي ويكبد الإرهابيين خسائر فادحة/ فيديو
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جرينتش+2 04:28
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