رئاسة الجمهوري المصرية تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 91 عاماً

نعت رئاسة الجمهورية في مصر “ببالغ الحزن” الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وقالت رئاسة الجمهورية في مصر خلال بيان، اليوم الثلاثاء:” تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية”.

وتابعت: “وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020″.

وقد توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما اعلنت مصادر مصرية.

وقد بدأ مقربون من علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلته ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد اعلن منذ عدة أيام إن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وفي وقت لاحق اليوم، نعت القوات المسلحة المصرية الرئيس الراحل، ووصفته بـ”إبن من أبنائها”.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها: “تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته”.

كما اعلن التلفزيون المصري رسميا خبر وفاة مبارك عن عمر يناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض..