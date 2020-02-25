معتمرة تحول نفسها في مكة الى منتحرة

أعلنت السلطات الأمنية السعودية في مدينة مكة،اليوم الثلاثاء، عن حادثة انتحار معتمرة قفزت من الطابق الثاني من مقر سكنها في حي قرب الحرم المكي؛ وباشرت التحقيقات فورا بعد الحادث.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن “المعتمرة سودانية الجنسية، ووضعت حدا لحياتها صباح اليوم”. ونقلت عن مصدر أمني، أن المعتمرة “رمت نفسها من الدور الثاني من العمارة التي تقطنها، مما أدى إلى وفاتها على الفور”.

وأشارت الصحيفة أن شرطة المدينة فتحت تحقيقا موسعا بالحادثة لمعرفة ملابساتها. ولم تكشف السلطات تفاصيل أخرى ولم تؤكد رسميا ما إذا كان الحادث انتحارا.

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