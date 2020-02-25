مأساة.. أب يقتل ابنه بالرصاص في ناعور ويسلم نفسه

عمان 25 شباط (بترا)- اقدم أحد الأشخاص على اطلاق النار على ابنه في ناعور اليوم الثلاثاء، اثر خلافات شخصية ما أدى إلى وفاته، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم، إن بلاغا ورد الى غرفة عمليات مركز أمن ناعور، يفيد بقيام شخص بإطلاق النار على ابنه اثر خلافات شخصية بينهما ما أدى الى وفاته.

وأضاف انه تم اخلاء الجثة الى المستشفى، في حين سلّم الأب نفسه والسلاح المستخدم، وبوشر التحقيق.

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