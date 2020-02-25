ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في البادية الشمالية

ضبطت كوادر من إدارة مكافحة المخدرات، كميات كبيرة من المواد المخدرة بمداهمات نفذتها الادارة في البادية الشمالية، حسب ما افادت به مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة، نفذوا صباح اليوم الثلاثاء، عدة مداهمات لمنازل أشخاص مطلوبين ومشبوهين بقضايا المخدرات.

وأشار إلى انه وبعد تفتيش أحد المنازل الذي يعود لاحد الاشخاص المطلوبين، تم ضبط 174 كفاً من مادة الحشيش و160 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، و70 ألف حبة من حبوب الترامادول المخدرة، وما زال البحث جارياً عن الشخص صاحب المنزل.

واضاف، انه تم إلقاء القبض على شخص مطلوب على خلفية قضية تهريب 200 ألف حبة مخدرة بعد مداهمة مكان تواجده ، فيما ألقي القبض كذلك على مروج للمواد المخدرة وبحقه ثلاثة طلبات أمنية وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري.

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