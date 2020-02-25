تقلبات شباط.. أجواء باردة وماطرة اليوم وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، لذا تسود أجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، تكون غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية في تقريرها باحتمالية أن تكون الهطولات فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ممزوجة بالثلج أحيانا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما تضعف فرصة الهطولات خلال ساعات الليل الأولى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

ويطرأ غدا ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

أما الخميس فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم الثلاثاء، ما بين 15 – 7، وفي المرتفعات الشمالية من 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة من 13 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 7، في مناطق السهول من 16 – 8، وفي الأغوار الشمالية من 19 – 11، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة من 23 إلى 11 درجة مئوية.

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