بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.. الاحتلال يُعيد فتح كافة المحاور المغلقة في “غلاف غزة”

الناصرة (فلسطين) – خدمة قدس برس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال قرر صباح اليوم الثلاثاء، فتح كافة الطرق والمحاور التي أغلقتها مؤخرًا مع قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

ونقل موقع “واي نت” العبري عن متحدث باسم جيش الاحتلال، أنه “نظرًا لتقييم الوضع، تقرر إعادة فتح جميع المحاور التي تم إغلاقها في الأيام الأخيرة في منطقة غلاف غزة وتجديد حركة القطارات في خط سديروت إلى عسقلان”.

وقررت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش، تعليق الدراسة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في مدينتي “عسقلان” ومستوطنات “سديروت” و”نتيفوت” وغيرها من مستوطنات غلاف غزة.

وقرر مجلس أشكول الإقليمي الاستيطاني إلغاء التوجيه الخاص بالبقاء على مقربة من الملاجئ والمناطق المحمية ومع ذلك، وسمح بالعمل في الأراضي الزراعية التي تبعد 3 أمال عن غزة، لكنه أبقى على عدم السماح بعقد اجتماعات في المناطق المفتوحة.

ووافقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على وقف إطلاق النار مع الاحتلال، وفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة إن “الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وافقت على وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية، بعد جولة من التصعيد”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الإثنين، إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة بما فيها معبر بيت حانون شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوبه، وإغلاق المجال البحري كليا قبالة شواطئ القطاع.

وكانت قد بدأت جولة التصعيد الحالية في أعقاب استشهاد الشاب محمد علي الناعم (27 عاما) بنيران الاحتلال في منطقة خانيونس، صباح أول أمس، وقيام جرافة إسرائيلية بالتنكيل بجثمانه وسرقته، في مشهد بشع للغاية.

في أعقاب ذلك قامت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق رشقات صاروخية على مدار يومين تجاه مستوطنات الاحتلال في منطقة الجنوب، ورد جيش الاحتلال بقصف جوي لمواقع الحركة في غزة وسورية، مساء الأحد، أسفرت عن استشهاد ناشطين من الجهاد الإسلامي في ريف دمشق.