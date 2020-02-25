الملك يعلن اننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام



عمان 25 شباط (بترا)– قال جلالة الملك عبدالله الثاني إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام، مشددا جلالته على ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية. جاء ذلك خلال اجتماع جلالته اليوم الثلاثاء، مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية ونائب رئيس المجلس القضائي، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد لبحث قضايا الشأن المحلي والإقليمي. وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع، أهمية التشاركية بين الحكومة والبرلمان للعمل على التشريعات المهمة، والاستمرار بتطوير الجهاز القضائي.

وأشار جلالته إلى أن المطلوب من الجميع دعم وتطبيق الحزم والبرامج الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

بدورهم، أكد المجتمعون جاهزية مؤسسات الدولة للسير بإجراء الانتخابات النيابية، وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.