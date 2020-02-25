اسقط طائرة استطلاع تركية.. الجيش السوري ينتزع بلدة “حاس” مقتربا من أبرز معاقل النصرة في إدلب/ فيديو

يواصل الجيش السوري عملياته الليلية منتزعا السيطرة على بلدة “حاس” الاستراتيجية التي تعد البوابة الشرقية لمدينة “كفرنبل”، أبرز معاقل تنظيم القاعدة في منطقة “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

وقال مراسل “سبوتنيك” في ريف إدلب أن وحدات الاقتحام في الجيش السوري واصلت تقدمها تحت غطاء جوي روسي كثيف، وتمكنت من بسط سيطرتها على بلدة “حاس” الإستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي “جبهة النصرة” و”أنصار التوحيد” وحلفائهم في المنطقة.

وأشار إلى أن المجموعات المسلحة تعتمد على بلدة “حاس” الاستراتيجية كخط دفاع اول عن مدينة “كفرنبل” الاستراتيجية والتي تشكل “حاس” بوابتها الشرقية على بعد أقل من 2كم.

وقال مصدر ميداني في (الفرقة 25 مهام خاصة) لـ “سبويتنك” أن العشرات من المسلحين قتلوا في معركة “حاس”، مؤكدا استمرار التقدم باتجاه مدينة “كفرنبل” الاستراتيجية وسط تمهيد ناري كثيف يجري في هذه الأثناء على خطوط دفاع المسلحين في أحيائها الشرقية، وفي بلدة “بسقلا” التي تعد امتدادا جغرافيا للمدينة باتجاه الجنوب الشرقي.

وتعد مدينة كفر “كفر نبل” أبرز معاقل تنظيم جبهة النصرة في منطقة جبل الزاوية، وبالسيطرة عليها تكون المعارك قد اتخذت منحى جديدا ومدخلا أكيدا إلى كامل منطقة جبل الزاوية.

وعلى هذا الصعيد، قالت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن الجيش السوري أسقط طائرة تركية مسيرة فوق منقطة داديخ في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكرت الوكالة أن : “وحدة من الجيش اسقطت طائرة مسيرة لقوات النظام التركي في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي”.

وكان الجيش السوري حذر في بيان له، يوم السبت الماضي، من اختراق المجال الجوي السوري، معلنا إعطاء الأوامر للتصدي لأي عدوان بالوسائل المتاحة.

ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” بيانا صادرا عن القيادة العامة للجيش والقوات الملسحة السورية، حذرت فيه من أي اختراق لمجالها الجوي، مؤكدة أنه سيتم التعامل معه على أنه “عدوان خارجي”.

وأضاف البيان أن أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتعامل معه على أنه “هدف عسكري” وستتم ملاحقته وتدميره فور اختراقه المجال الجوي.

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