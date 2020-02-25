بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.. الاحتلال يُعيد فتح كافة المحاور المغلقة في "غلاف غزة"
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اسقط طائرة استطلاع تركية.. الجيش السوري ينتزع بلدة “حاس” مقتربا من أبرز معاقل النصرة في إدلب/ فيديو

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