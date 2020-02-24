وزارة العمل تعلن ان اكثر من 15 الف فرصة عمل تنتظر الاردنيين في قظر

قالت وزارة العمل، اليوم الاثنين، إنه قد تم تشغيل نحو 4.1 آلاف أردني في قطر، مشيرة إلى أن الفرص المتاحة حاليا وصلت إلى 15.9 ألفا، بعد إعلان الدوحة عن 10 آلاف وظيفة جديدة.

وأضافت الوزارة في بيان، ان “المبادرة القطرية الجديدة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين” هي إضافية لـ 10 آلاف الأولى، التي تم تشغيل قرابة الـ 4.1 آلاف منها، وتبقى نحو الـ 5.9 آلاف، وعليه، فإن الفرص المتاحة هي 15.9 ألف فرصة عمل حاليا”.

وأوضحت أن طريقة الاستفادة من هذه المبادرة ستكون عبر التسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل.

“فرص العمل الأولى كانت مقسمة على 3.650 آلاف فرصة خلال عام 2019، و 6.350 آلاف فرصة المتبقية خلال العام الحالي”، وفق الوزارة.

وقالت: “لتسريع وتيرة التشغيل على فرص العمل القطرية تم الاتفاق بين الجانبين على إنشاء مكتب قطري لإصدار التأشيرات، وتسهيل الإجراءات في عمّان، حيث قام الجانب القطري الأسبوع الماضي بدراسة الخيارات المتاحة من حيث النموذج والموقع”.

وتتوقع الوزارة “بدء تشغيل المكتب القطري للتأشيرات والتنسيق قبل نهاية شهر أيار/مايو من العام الحالي، حيث سيكون لهذا المكتب أثر في زيادة وتيرة التشغيل، بالإضافة إلى اتفاقيات ثنائية بين الجانبين”.