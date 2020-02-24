الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على مقر لحركة الجهاد الاسلامي بمحيط دمشق وتدمر معظمها/ فيديو
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جرينتش+2 06:44
في تهديد مباشر باغتيالهما.. قناة عبرية تحمّل زياد النخالة واكرم العجوري مسؤولية التصعيد في غزة

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