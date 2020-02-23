سرايا القدس تزف استشهاد "محمد علي الناعم" شرقي خانيونس بقطاع غزة وجرافات الاحتلال تنكل بجثمانه/ فيديو
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جرينتش+2 07:43
“مياهنا” تعلن تأثر مناطق في عمان جزئيا جراء توقف محطة زي غدا

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