رصاص الاحتلال يوقع شهيدا وعدة جرحى شرقي خانيونس بقطاع غزة صباح اليوم وجرافاته تنكل بجثمان الشهيد/ فيديو
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“مؤتمر ميونخ للأمن” والخلافات الأمريكية الأوروبية

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