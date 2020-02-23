زيادة المنح والقروض المقدمة للطلبة، ورواتب العاملين بوزارة الاوقاف

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن مجلس الوزراء قرّر خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد، زيادة المنح والقروض المقدّمة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي 2020/2019، بواقع 4367 منحة وقرضاً، وبكلفة إضافيّة تصل إلى 5ر6 مليون دينار.

وأضاف العضايلة خلال الإيجاز الصحفي اليوم في رئاسة الوزراء، أن العدد الإجمالي للطلبة المستفيدين من المنح والقروض أصبح39624 طالباً وطالبة، لتصل الكلفة الإجماليّة للمنح والقروض إلى 5ر59 مليون دينار، مبينا أن متوسّط الكلفة التقديريّة للطالب الحاصل على منحة أو قرض بلغ 1500 دينار تغطّي 45 ساعة دراسيّة.

وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء قرر أيضا زيادة رواتب العاملين على حساب صندوق الدعوة، والمادّة 305 في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة بوظيفة (إمام / مؤذّن / خادم مسجد) بواقع 25 دينارا أسوة بالزيادات التي أقرّت على رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، موضحاً أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة 1107 عاملين، وبما يسهم بتحسين المستوى المعيشي للعاملين.

وحول بقية قرارات مجلس الوزراء، قال العضايلة إن المجلس أقر نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك لسنة 2020، وأقر أيضاً النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2020. ولفت العضايلة إلى أن مجلس الوزراء استمع خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إلى عرض مقدّم من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حول أعمال الوزارة، وأبرز التحديات التي تواجهها، إضافة إلى خططها المستقبلية.

على صعيد آخر، رحبّ وزير الدولة لشؤون الإعلام بضيف الأردن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الذي يزور المملكة اليوم بدعوة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال العضايلة: “نأمل أن تشكل هذه الزيارة دعماً للجهد العربي المشترك، ومسيرة التعاون العربي، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات”،