ردًا على اغتيال الشهيد محمد الناعم.. “سرايا القدس” تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة/ فيديو

فلسطين اليوم – غزة

اعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن قصف مستوطنات العدو الصهيوني مساء اليوم الأحد.

وقالت السرايا في بيان لها: “إن قصف المستوطنات يأتي ردًا على اغتيال الشهيد المجاهد محمد الناعم والتنكيل بجسده”.

وشددت السرايا في بيانها على أن أيَّ عدوانٍ من الاحتلال على قطاع غزة سيقابله ردٌ من المقاومة.

وكانت سرايا القدس قد قصفت مستوطنات “غلاف غزة” اليوم الأحد، ردًا على اغتيال الشاب محمد الناعم بطريقة همجية.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية إصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين بحالة من الهلع الكبير جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت مدينة عسقلان المحتلة فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة خشية من صواريخ المقاومة الفلسطينية، فيما قررت الغاء جميع الأنشطة والفعاليات الشعبية في المراكز المجتمعية والقاعة الثقافية.

وأعدمت قوات الاحتلال الشاب الناعم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ونكَّلت بجثمانه الطاهر عبر “جرافة عسكرية” في مشهد مؤلم يدلل على الاجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وقد كشفت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، عن وجود اتصالات مع جميع الأطراف في أعقاب رد المقاومة الفلسطينية على جريمة اعدام الشهيد محمد الناعم، لاستعادة الهدوء في قطاع غزة.

وأفادت مراسل القناة 13 العبرية باراك رافيد، بأن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف والمخابرات المصرية يجريان اتصالات مع جميع الأطراف في محاولة لاستعادة الهدوء في غزة.