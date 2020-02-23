قائمة باسماء المشمولين بالتنقلات في وزارة العمل

قرر وزير العمل نضال البطاينة اجراء تنقلات شملت عددا من المدراء ورؤساء الاقسام والموظفين، بهدف مواءمة خبرات وامكانيات بعض الموظفين ومتطلبات بعض الوظائف.

وقال البطاينة ان التنقلات تتيح الفرصة لدى موظفي الصف الثاني لتولي مهام اشرافية بالاضافة الى تجديد الدماء وتحقيق الدوران الوظيفي.

وبين ان إجراء التنقلات بين الحين والآخر، وبحسب ما تقتضيه المصلحة يسمح بإدارة المؤسسات بشكلٍ أكثر فاعلية وحيادية، ونتيجة لذلك تزداد إنتاجية الموظف، وبالتالي تحقق مزيدًا من الخدمات الفضلى لمتلقي الخدمة.

واضاف، ان التنقلات بين الوظائف أو المراكز تسمح بتخفيف حدة الضغط الجسدي والذهني الواقع على الموظف/المدير نتيجة لشغله نفس الوظيفة في نفس المكان لسنةٍ تلو الأخرى، علما بأن نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي المعدل للوزارة قد تم اعتماده الاسبوع الماضي من قبل مجلس الوزراء ومتوقع ان يبدأ نفاذه اعتبارا من بداية شهر اذار المقبل، ويتضمن الهيكل التنظيمي المعدل ضم بعض الوحدات التنظيمية والمديريات واستحداث أخرى .

وتاليا قائمة بالاسماء المشمولة بهذه التنقلات التي ستكون نافذة اعتبارا من يوم غد الاثنين حسب قرار وزير العمل –

نقل محمود حسن علي التايه من مديرية تشغيل عمان الثانية الى مديرية عمل ناعور ليشغل وظيفة مدير مديرية عمل ناعور.

نقل الدكتور هاني سليمان مفلح الصوالحة من مديرية عمل عجلون الى مديرية تفتيش عمان الأولى ليشغل وظيفة مدير مديرية تفتيش عمان الأولى .

نقل سامي محمد متروك الخضير من مديرية عمل المفرق الى مديرية تشغيل عمان الثانية ليشغل وظيفة مدير مديرية تشغيل عمان الثانية .

نقل سالم تركي محمد بني سلامة من مديرية عمل جرش الى مديرية عمل عجلون ليشغل وظيفة مدير مديرية عمل عجلون .

نقل منور علي منور أبو الغنم من مديرية عمل عمان الثانية الى مديرية عمل عمان الاولى ليشغل وظيفة مدير مديرية عمل عمان الاولى.

نقل عادل صالح فهد الزعيرات من وحدة الرقابة الداخلية الى مديرية تفتيش عمان الثانية ليشغل وظيفة قائم بأعمال مدير مديرية تفتيش عمان الثانية..

نقل عافت عدنان محمد النعيمات من مديرية عمل عمان الأولى الى مديرية الادارة والخدمات المساندة ليشغل وظيفة مدير مديرية الادارة والخدمات المساندة .

نقل رياض أحمد ناصر برهم من مديرية تفتيش عمان الثانية الى مديرية العمالة الوافدة ليشغل وظيفة مدير مديرية العمالة الوافدة.

نقل بلال محمد ربحي عبدالسلام سلهب من مديرية العمالة الوافدة الى وحدة الرقابة الداخلية ليشغل وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية .

نقل إبراهيم حسين أحمد الساكت من مديرية عمل الشونة الجنوبية إلى مديرية عمل عمان الثانية ليشغل وظيفة مدير مديرية عمل عمان الثانية.

نقل احمد خالد فواز الدغمي من مديرية عمل المفرق الى مديرية عمل الضليل ليشغل وظيفة محاسب.

نقل علي سلامة عواد السميران من مديرية عمل المفرق الى مديرية عمل الضليل ليشغل وظيفة ضابط إستخدام في قسم الاستخدام والاستقدام .

نقل أيمن محمد راغب عباس من مديرية عمل مدينة الحسن الصناعية الى مديرية عمل المفرق ليشغل وظيفة محاسب .

نقل نافع فالح خطار السبيلة من مديرية تشغيل عمان الثانية الى مديرية تشغيل عمان الأولى ليشغل وظيفة ضابط تشغيل في قسم العلاقات المحلية .

نقل وعد ثاني ضافي الفايز من مديرية تشغيل عمان الثانية الى مديرية عمل المرأة لتشغل وظيفة إداري في قسم التمكين الإقتصادي.

نقل إناس جميل محمود ظافر من مديرية تشغيل عمان الثانية الى مديرية عمل عمان الثانية لتشغل وظيفة ضابط تشغيل في قسم التشغيل والارشاد المهني.

نقل سلطان محمد خلف البلوش من مديرية عمل عمان الثانية الى مديرية تشغيل عمان الثانية ليشغل وظيفة ضابط تشغيل في قسم التشغيل والارشاد المهني.

نقل محمد سلطان محمود الصفدي من مديرية عمل الشونة الشمالية الى مديرية تشغيل إربد ليشغل وظيفة ضابط تشغيل في قسم التشغيل والارشاد المهني.

تكليف اياد خليف عيادة العيسى بوظيفة رئيس قسم الاستخدام والاستقدام في مديرية عمل المفرق بالاضافة الى وظيفته.

ومن الجدير بالذكر بان هذا القرار سبقه، نقل هيثم بسام احمد النجداوي قائم باعمال مديرية التفتيش المركزية.

نقل نجاح محمود ابو طافش قائم باعمال مدير مديرية السلامة والصحة المهنية