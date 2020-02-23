رصاص الاحتلال يوقع شهيدا وعدة جرحى شرقي خانيونس بقطاع غزة صباح اليوم وجرافاته تنكل بجثمان الشهيد/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:26
بين صحو ومطر.. أجواء باردة اليوم وحالة من عدم الاستقرار غدا

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني