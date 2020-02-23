بين صحو ومطر.. أجواء باردة اليوم وحالة من عدم الاستقرار غدا

تكون الأجواء نهار اليوم الاحد باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا، مع فرصة ضعيفة في شمال المملكة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون الأجواء أكثر برودة ليلا، مع ظهور كميات من الغيوم العالية، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا باردة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتتأثر المملكة تدريجيا مساء غد، خاصة المناطق الجنوبية، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتحول الأجواء ما بين غائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في أقصى جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، ويتوقع أن تكون الهطولات في ساعات متأخرة غزيرة أحياناً، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار أحيانا.

وتسود الثلاثاء أجواء غير مستقرة، وباردة، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في المناطق الجنوبية والشرقية، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها البرق وتساقط البرد أحيانا، وتدريجيا خلال ساعات الليل تضعف فرصة الهطول، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 9 – 5، وفي مرتفعات الشراة من 11 – 4، وفي مناطق البادية من 17 – 6، وفي مناطق السهول من 15 – 8، وفي الأغوار الشمالية من 22 – 12، والأغوار الجنوبية والبحر الميت وخليج العقبة من 24 إلى 13 درجة مئوية.

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