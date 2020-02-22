اليوم - ٢٢ شباط - ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا عام ١٩٥٨ / فيديو انشودة الوحدة
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جرينتش+2 10:34
تقلبات شباط.. أمطار اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي الاثنين

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