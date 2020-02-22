اليوم - ٢٢ شباط - ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا عام ١٩٥٨ / فيديو انشودة الوحدة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:34
ترامب يعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي القومي الأميركي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني