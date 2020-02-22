ترامب يعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي القومي الأميركي



واشنطن – بترا

أعلن البيت الأبيض ليل الخميس، تعيين الأميركية من أصول أردنية جوليا نشيوات في منصب مستشارة الرئيس الأميركي للأمن الداخلي الوطني .

وتحمل نشيوات الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة جورج تاون الأميركية، والدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.

وشغلت نشيوات مناصب عده في السنوات الماضية، ابرزها: نائب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، ومنصب النائب المساعد لوزير الخارجية الأميركي الأسبق ريكس تيليرسون.

وبحسب واشنطن بوست ستحل نشيوات محل قائد حرس السواحل الأدميرال بيتر براون، الذي خرج من منصبه بعد ستة أشهر من توليه المنصب.