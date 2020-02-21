حفتر يتوعد عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج المستمرة في خرق الهدنة برد حاسم، ويعلن ان صبره قد بدأ ينفذ
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جرينتش+2 10:43
وقائع و إشكالات في مستقبل المشروع القوميّ العربيّ

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