وحش الشاشة بلا أنياب..هكذا قالت هدى سلطان عن زوجها فريد شوقى

حفتر يتوعد عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج المستمرة في خرق الهدنة برد حاسم، ويعلن ان صبره قد بدأ ينفذ
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