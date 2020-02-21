منح الطراونة جائزة برلمانية متوسطية

منحت الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، رئيس مجلس النواب، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عاطف الطراونة، جائزة الجمعية بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها، وذلك تقديراً لجهوده في دعم نشاطات الجمعية، وللدور الذي يقدمه الأردن من أجل أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب الطراونة عقب تسلمه الجائزة، عن شكره وتقديره لبرلمانات الجمعية المتوسطية، مشيراً إلى أن الأردن يؤمن بالسلام والحوار سبيلاً لتقارب الشعوب وحل النزاعات فيما بينها.

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