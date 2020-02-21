مقاضاة المذيع بقناة الجزيرة أحمد منصور لانه ينتحل صفة “إعلامي”

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين المصريين إن النقابة مستمرة فى رصد منتحلى صفة إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، مضيفًا أن من بين الشخصيات التى جرى رصدها صفحة مذيع قناة الجزيرة، أحمد منصور، لأنه يمارس المهنة دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح لمزاولة المهنة .

وأضاف طارق سعدة، فى تصريح صحفي، أن النقابة عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، لأنه غير إعلامى وغير حاصل على تصريح مزاولة المهنة، سواء بمنعه من الظهور او العكس وفقا لما يحدده القانون داخل جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن القانون خارج جمهورية مصر لا يمنح النقابة هذا الحق لأنه يحتاج إلى اتفاقيات دولية .

وكان طارق سعدة قد أعلن من قبل عن رصد 50 حالة انتحال صفة إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، مضيفًا أنه جارى مقاضاة منتحلى الصفة بعد تحرير محاضر ضدهم فى مباحث الإنترنت، لافتًا إلى أن النقابة شكلت مرصدًا إعلاميًا لرصد منتحلى الصفة والكيانات الوهمية بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن المرصد يعمل بصفة يوميه فى ملاحقة هؤلاء، وأنه كلف الشئون القانونية بالنقابة لتحرير محضر ضد شخص يدعى أنه نقيب الإعلاميين بالدلتا.