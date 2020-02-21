مسيرة رافضة لصفقة القرن أمام السفارة الأميركية بعمّان واخرى في اربد وثالثة بالزرقاء

جددت فعاليات حزبية وشعبية ونقابية اليوم، احتجاجها على خطة السلام الأميركية المعروفة باسم “صفقة القرن” للجمعة الرابعة على التوالي.

فقد نظمت فعاليات شعبية وحزبية عقب صلاة ظهر الجمعة، مسيرة رافضة لـ “صفقة القرن”، أمام السفارة الأميركية في عمّان. بدعوة من التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن.

ورفع المشاركون شعارات كـ “من حقي أصلي في الأقصى. راجعين بعون الله”،(تسقط صفقة القرن)، (نرفض التطبيع بكافة أشكاله)، (وادي الأردن للأردنيين مش للصهاينة المغتصبين)، (صفقة القرن إلى زوال).

وفي إربد أكد المشاركون ضرورة توحيد الصف الأردني والفلسطيني لرفض الصفقة وعدم التخلي عن فلسطين والقدس ومقدساتها.

فقد انطلقت مسيرة من امام مسجد نوح القضاة (الجامعة) في اربد بعد صلاة الظهر للتنديد بصفقة القرن والمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الاسرائيلي.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وصور الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون في المسيرة موقف الادارة الامريكية بالانحياز للكيان الصهيوني، مؤكدين ان الادارة الامريكية والكيان الصهيوني يريدون طمس الهوية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب المشاركون الدول العربية الوقوف صفا واحدا امام هذه الصفقة، منتقدين في ذات الوقت موقف بعض الدول العربية في قبول صفقة القرن.

ودعوا الى الغاء اتفاقية وادي عربة وسحب السفير الاردني من الولايات المتحدة واسرائيل والغاء اتفاقية الغاز المسروق من فلسطين.

وفي مخيم اربد، اعتصم المئات امام نادي الجليل الرياضي رفضا لصفقة القرن وتأكيدا على حق العودة ولا بديل عن فلسطين الا فلسطين.

ودعا المشاركون في الاعتصام الذي نظمه لجنة العمل الوطني في مخيم اربد واللجنة العليا للدفاع عن حق العودة ولجنة تنسيق لجان المجتمع المحلي في مخيم اربد والفعاليات الوطنية والشعبية في المخيم الى إلغاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني والمتمثلة بـ”وادي عربة” و”الغاز”.

ورفع المشاركون شعارات ترفض تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة، والتوسع على حساب أراضي الضفة الغربية، مؤكدين ان ارض فلسطين كاملة من النهر إلى البحر.

واشاد المشاركون في الاعتصام بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافض لصفقة القرن، مؤكدين ان الوصايا على المقدسات الاسلامية في القدس ستبقى هاشمية، داعين الدول العربية الى حذو موقف الملك عبدالله في رفضه لهذه الصفقة التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي الزرقاء، شارك المئات من المواطنين بمحافظة الزرقاء بمسيرة نظمتها الفعاليات الشعبية والحزبية تاكيدا على حق العودة ورفض اتفاقية الغاز وصفقة القرن.

وانطلقت المسيرة من امام مسجد عمر بن الخطاب في الوسط التجاري في مدينة الزرقاء.

وندد المئات من المشاركين بالموقف الأميركي المنحاز بشكل سافر لجرائم الاحتلال.

واثنى المشاركون على جهود جلالة الملك والذي اكد مرارا وتكرار وبشكل لم يبقي مجال للشك، على اهمية القدس للأردن، وانها خطا احمر داعيين الدول العربية والإسلامية كافة المواطنين الى دعم صمود الملك، ودعم مواقفه التي تشكل الركيزة الاساسية في حماية القدس والمقدسات الاسلامية.