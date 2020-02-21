طاهر المصري: فلسطين يجب أن تبقى في الذاكرة

عمان21 شباط (بترا)- قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري “إن فلسطين يجب أن تبقى في الذاكرة، إلى حين إعادتها إلى أصحابها الأصليين بالعمل الجاد، وبما تتميز به ثقافتنا العربية والإسلامية”.

وأضاف، في كلمة له مساء أمس في حفل إشهار رواية “عائدة إلى أثينا” للكاتب عامر طهبوب في المكتبة الوطنية بحضور وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، “أنه علينا في الأردن أن نقف صفا واحدا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، ونحمي الأردن البلد الآمن والمستقر، مشيرا إلى مخططات الاحتلال التي وصفها بالواضحة والمعلنة وهي الاستمرار في التمدد بشكل أكبر”.

وبين المصري “أن العالم الذي نسي حقوق الشعوب، ونسي حقوق الشعب الفلسطيني ماطل أكثر من 50 عاما إلى أن سمح لهذا الكيان أن يقوم عبر كل الممارسات والسرقة الممنهجة”، مشددا على “أننا لن نقبل إلا بعودة فلسطين والقدس”.

من جهتها، قالت أستاذة النقد والأدب في جامعة جرش الدكتورة جودي البطاينة في قراءتها النقدية للرواية إنها تحتفي من خلال أحداثها بالأماكن التي تعددت واختلفت باختلاف الشخوص، كما أنها توثق في منتهى الاخلاص لمأساة التهجير التي تعرضت لها المناطق والبلدات الفلسطينية بأسلوب روائي مميز، ولغة متمردة، وبتقنيات سردية ضمن نسق روائي واحد.

وبينت دلالة عنوان الرواية الذي يحمل “عائدة إلى أثينا”، والتشابه مع عمل الأديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني الذي حمل عنوان” عائد إلى حيفا” وتوظيف الرواية للتراث العالمي، واستحضار التاريخ، والفاظ وغناء من الموروث الشعبي، والغنى والتنوع الذي أبدعه الكاتب بأسلوب جديد ومتنوع.

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